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Loos Angeles

Staffel 1 Folge 1: IT’S A BINGO!

Joyn ATStaffel 1Folge 1vom 26.05.2023
Staffel 1 Folge 1: IT’S A BINGO!

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Loos Angeles

Folge 1: Staffel 1 Folge 1: IT’S A BINGO!

12 Min.Folge vom 26.05.2023Ab 6

Scheinbar aus dem Nichts betritt Christoph Waltz die Konditorei, in der Aida Loos als Kellnerin arbeitet. Hier erwartet er seine drei berühmten Gäste aus Los Angeles, Britney Spears, Kim Kardashian und Meghan Markle. Die alle mit unterschiedlichen Kaffee-Vorlieben und Extrawünschen auf Aidas Nerven tanzen.

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