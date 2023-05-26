Staffel 1 Folge 2: IT’S A FROG!Jetzt kostenlos streamen
Loos Angeles
Folge 2: Staffel 1 Folge 2: IT’S A FROG!
10 Min.Folge vom 26.05.2023Ab 6
Nach einem langwierigen Bestellprozess offenbart Christoph Waltz den Grund für seinen berühmten Besuch, er hilft dabei, ein Testimonial für die Konditorei zu finden. Hierfür ist ein Budget von 100.000€ vorgesehen. Als dieser Betrag erwähnt wird, könnten die Begeisterungen nicht unterschiedlicher sein.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Loos Angeles
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Comedy
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Aida Loos