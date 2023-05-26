Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Loos Angeles

Staffel 1 Folge 2: IT’S A FROG!

Joyn ATStaffel 1Folge 2vom 26.05.2023
Staffel 1 Folge 2: IT’S A FROG!

Staffel 1 Folge 2: IT’S A FROG!Jetzt kostenlos streamen

Loos Angeles

Folge 2: Staffel 1 Folge 2: IT’S A FROG!

10 Min.Folge vom 26.05.2023Ab 6

Nach einem langwierigen Bestellprozess offenbart Christoph Waltz den Grund für seinen berühmten Besuch, er hilft dabei, ein Testimonial für die Konditorei zu finden. Hierfür ist ein Budget von 100.000€ vorgesehen. Als dieser Betrag erwähnt wird, könnten die Begeisterungen nicht unterschiedlicher sein.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Loos Angeles
Joyn AT
Loos Angeles

Loos Angeles

Alle 1 Staffeln und Folgen