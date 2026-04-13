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Lost Places

Lost Places - Folge 112

WELTFolge vom 13.04.2026
Lost Places - Folge 112

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Lost Places

Folge vom 13.04.2026: Lost Places - Folge 112

43 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12

Ein Küstenort bei Neapel wird zum blutigen Schauplatz eines Mafiakriegs - Jahre später sieht man in den Ruinen des einstigen Urlaubsparadieses noch die Spuren von Bauspekulation und organisierter Kriminalität. Eine Westernstadt in Victor, Colorado, trägt noch die Narben einstiger Goldminen und explosiver Arbeitskämpfe. Und ein britisches Militärgefängnis, das dunkle Geheimnisse birgt - von einer Militärjustiz, die umstrittene Urteile vollstreckte bis zum Treiben legendärer Londoner Gangster.

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