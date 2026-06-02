Lost Places
Folge vom 02.06.2026: Lost Places - Folge 113
43 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
Die idyllische Kulisse eines Fischerdorfs auf Long Island verbarg im Zweiten Weltkrieg eine geheime US-Militäranlage. gebaut, Doch was geschah in Camp Hero nach dem Krieg? Verschwörungstheorien florieren. In Polen droht ein unterirdisches Salz-Wunderland für immer zu verschwinden. Und: Ein viktorianisches Badehaus in London war einst ein Bollwerk gegen den „großen Gestank“ - und später ein Schauplatz für Legenden.
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Genre:Dokumentation, Technologie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 3, Season 5-11: welt