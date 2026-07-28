Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lost Places

Lost Places - Folge 56

WELTFolge vom 28.07.2026
Lost Places - Folge 56

Lost Places - Folge 56Jetzt kostenlos streamen

Lost Places

Folge vom 28.07.2026: Lost Places - Folge 56

44 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 6

Auf der Insel Malta, in den Gewässern rund um die Hauptstadt Valetta, liegt ein verlassener Ort. Die Anlage ist kunstvoll gestaltet, mit großen Höfen, prächtigen Sälen und atemberaubender Aussicht. Doch der Aufenthalt hier war für Besucher nicht freiwillig - hier saßen sie vor hunderten Jahren ihre Quarantänezeit ab, um ansteckende Krankheiten einzudämmen. Außerdem: Am Ufer der Dnepr, einem der größten Flüsse der Ukraine, steht ein gewaltiger Betonmonolith: der Stalin-Tunnel.

Alle verfügbaren Folgen