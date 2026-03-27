Lost Places
Folge vom 27.03.2026: Lost Places - Folge 59
44 Min.Folge vom 27.03.2026Ab 6
Ein Wüstencanyon in der Nähe der Glücksspielstadt Las Vegas, in dem Vermögen gemacht und Schicksale besiegelt wurden, ein gewaltiger Gebäudekomplex auf den Klippen der Insel Malta, ein ländliches Gebiet in Polen, das einst die Welt verband und eine Inselfestung in Schottland mit einer dramatischen Geschichte. Diese verfallenden Ruinen und verlassenen Orte werden von den Geistern der Vergangenheit heimgesucht und ihre Geheimnisse in der Dokumentation gelüftet.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Technologie, Nachrichten
Altersfreigabe:
6