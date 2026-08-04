Lost Places
Folge vom 04.08.2026: Lost Places - Folge 63
44 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 6
In Arkansas in den Ozarks befindet sich eine seltsame kleine Siedlung. Dies ist Dogpatch USA, einst einer der ungewöhnlichsten Freizeitparks des Landes. Heute stehen nur Überreste davon, die eine faszinierende Geschichte erzählen. Nahe der englischen Großstadt Birmingham liegt ein weiterer Ort versteckt in der Natur. Eine Tür mitten im Wald führt hinab in ein unterirdisches Labyrinth. Dies sind die Drakelow Tunnel, die zur Zeit des Nationalsozialismus als geheimes Flugzeugwerk genutzt wurden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Technologie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 3, Season 5-11: welt