Lucky Stars - Alles auf die Fünf!

Oliver Korritke, Evelyn Burdecki, Wigald Boning, Oliver Pocher, Moritz Bleibtreu

ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 08.03.2022
Folge 1: Oliver Korritke, Evelyn Burdecki, Wigald Boning, Oliver Pocher, Moritz Bleibtreu

119 Min.Folge vom 08.03.2022Ab 6

In dieser Show braucht man Glück. Und den richtigen Star. Bis zu 200.000 Euro kann ein:e Kandidat:in in jeder Folge gewinnen. Dazu braucht es Wissen, Geschick und vor allem das richtige Händchen: Denn allein die Wahl des richtigen Stars entscheidet über Alles oder Nichts. Christian Düren moderiert die Show-Reihe. Er begrüßt unter anderem die "Lucky Stars" Lilly Becker, Charlotte Würdig, Marcel Reif und Wigald Boning.

