Lucky Stars - Alles auf die Fünf!

Charlotte Würdig, Daniel Boschmann, Lilly Becker, Laura Karasek & Mario Basler

ProSiebenStaffel 1Folge 5vom 05.04.2022
Folge 5: Charlotte Würdig, Daniel Boschmann, Lilly Becker, Laura Karasek & Mario Basler

111 Min.Folge vom 05.04.2022Ab 6

In dieser Show braucht man Glück. Und den richtigen Star. Bis zu 200.000 Euro kann ein:e Kandidat:in in jeder Folge gewinnen. Dazu braucht es Wissen, Geschick und vor allem das richtige Händchen: Denn allein die Wahl des richtigen Stars entscheidet über Alles oder Nichts. Heute sind Charlotte Würdig, Daniel Boschmann, Lilly Becker, Laura Karasek und Mario Basler mit von der Partie.

