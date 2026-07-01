Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Makeover-Moms - Zwischen Staub und großen Deals

Ameisen, Waschbären & Co.

sixxStaffel 1Folge 1vom 28.07.2026
Ameisen, Waschbären & Co.

Ameisen, Waschbären & Co.Jetzt kostenlos streamen

Makeover-Moms - Zwischen Staub und großen Deals

Folge 1: Ameisen, Waschbären & Co.

42 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 6

Rebecca und Kristy besichtigen ein verlassenes, stark heruntergekommenes Haus, das zum Schnäppchenpreis angeboten wird. Trotz gravierender Schäden und tierischer Mitbewohner erkennen die Freundinnen das Potenzial: Dank guter Lage und vielversprechender Marktwerte könnte sich das Risiko auszahlen, wenn es ihnen gelingt, die Ruine in eine rentable, bezugsfertige Mietimmobilie zu verwandeln.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Makeover-Moms - Zwischen Staub und großen Deals
sixx
Makeover-Moms - Zwischen Staub und großen Deals

Makeover-Moms - Zwischen Staub und großen Deals

Alle 1 Staffeln und Folgen