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Makeover-Moms - Zwischen Staub und großen Deals

Das Haus am See

sixxStaffel 1Folge 2vom 28.07.2026
Das Haus am See

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Makeover-Moms - Zwischen Staub und großen Deals

Folge 2: Das Haus am See

41 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 6

Rebecca, Kristy und Roy stoßen auf ein renovierungsbedürftiges Haus direkt am See, das zu neuem Glanz geführt werden soll. Der 55 Meter lange Steg, die angrenzende Terrasse sowie zentrale Innenräume erfordern umfassende Sanierungsmaßnahmen. Wird es dem Team gelingen, die heruntergekommene Immobilie in einen luxuriösen Familienrückzugsort zu verwandeln?

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