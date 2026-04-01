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Making Manson

Helter Skelter: Der Sommer der Finsternis

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 2vom 23.04.2026
Helter Skelter: Der Sommer der Finsternis

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Making Manson

Folge 2: Helter Skelter: Der Sommer der Finsternis

56 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 16

Exklusive Interviews enthüllen neue Details darüber, was zu den berüchtigten Verbrechen führte, während Manson seine Version des Motivs schildert. Im Jahr 1969 geschahen unter Mansons Anordnung sechs Morde, die als die "Tate-Morde" in die Geschichte eingehen sollten.

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