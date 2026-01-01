Making Manson
1 StaffelAb 16
1 StaffelAb 16
Making Manson
Charles Manson zählt zu den berüchtigtsten Killern Amerikas. Anstatt wie geplant mit seiner Musik in die Geschichte einzugehen, initiiert Manson den Mord an sechs Menschen und übt damals wie heute eine düstere Faszination aus. Die Reihe zeigt bislang unveröffentlichte Interviews und Aufzeichnungen derer, die dem Fall am nächsten standen.
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Sphere Abacus Ltd.
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