Married to Real Estate
Folge vom 28.10.2023: Bleiben oder umziehen?
44 Min.Folge vom 28.10.2023
Eine vierköpfige Familie liebt ihr Haus und das Viertel in Ost-Atlanta, in dem es liegt, aber das Zuhause platzt aus allen Nähten und ist chaotisch vor lauter Spielsachen. Für sie steht fest, dass sie mehr Platz benötigen – bloß wie das gehen soll, wissen sie nicht. Egypt und Mike finden kreative Lösungen, um das Haus geräumiger zu gestalten und stellen die Familie vor die Entscheidung, ob sie renovieren oder in ein größeres Haus ziehen wollen.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.