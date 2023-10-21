Married to Real Estate
Folge vom 21.10.2023: Haus mit Charakter gesucht
45 Min.Folge vom 21.10.2023
Eine Familie ist endlich bereit, ihr kleines Haus auf Rädern abzustellen und sich in Poncey Highland, Georgia, mit ihren beiden Kindern niederzulassen. Da sie sich nicht mit einem Haus von der Stange zufriedengeben wollen, suchen Egypt und Mike ausgiebig nach einem alten Haus mit Veranda und Kamin, das vor Charakter nur so strotzt. Die beiden haben mit 800.000 Dollar ein gutes Budget für Ost-Atlanta, doch es erfordert viel Zeit, bis sich Kaitlin und Jennifer so richtig in ein Haus verlieben.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.