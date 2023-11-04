Zum Inhalt springenBarrierefrei
Married to Real Estate

Alte Liebe mit neuem Anstrich

HGTV
Alte Liebe mit neuem Anstrich

Alte Liebe mit neuem AnstrichJetzt kostenlos streamen

Married to Real Estate

Folge vom 04.11.2023: Alte Liebe mit neuem Anstrich

44 Min.

Nachdem sie 30 Jahre lang ein Catering-Unternehmen in ihrer beengten Küche in DeKalb, Georgia, betrieben haben, ist ein Ehepaar bereit für ein Upgrade. Sie haben eine ellenlange Wunschliste für ihre neue Küche, und nun stehen Egypt und Mike vor der Herausforderung, ihren Traum zu verwirklichen. Dabei steht auch offen, ob das Paar sein aktuelles Haus behält oder umzieht. Egypt organisiert ein paar Besichtigungen und schlägt dem Paar ihre Ideen für einen Umbau vor. Wofür werden sie sich entscheiden

