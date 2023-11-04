Alte Liebe mit neuem AnstrichJetzt kostenlos streamen
Married to Real Estate
Folge vom 04.11.2023: Alte Liebe mit neuem Anstrich
44 Min.Folge vom 04.11.2023
Nachdem sie 30 Jahre lang ein Catering-Unternehmen in ihrer beengten Küche in DeKalb, Georgia, betrieben haben, ist ein Ehepaar bereit für ein Upgrade. Sie haben eine ellenlange Wunschliste für ihre neue Küche, und nun stehen Egypt und Mike vor der Herausforderung, ihren Traum zu verwirklichen. Dabei steht auch offen, ob das Paar sein aktuelles Haus behält oder umzieht. Egypt organisiert ein paar Besichtigungen und schlägt dem Paar ihre Ideen für einen Umbau vor. Wofür werden sie sich entscheiden
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.