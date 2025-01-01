Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Marvin, das steppende Pferd

Eddys neuer Job / Ein Elefant vergisst fast nie

Staffel 1Folge 1
Joyn Plus
Eddys neuer Job / Ein Elefant vergisst fast nie

Eddys neuer Job / Ein Elefant vergisst fast nieJetzt ohne Werbung streamen

Marvin, das steppende Pferd

Folge 1: Eddys neuer Job / Ein Elefant vergisst fast nie

25 Min.

Marvin und seine Mitarbeiter im Vergnügungspark bitten Jack eine dringend benötigte Hilfskraft einzustellen. Als ein wissbegieriger junger Mann namens Eddy vorbeikommt, heuert Jack ihn auf der Stelle an. Marvin geht mit Eddy herum und stellt ihn allen vor, einschließlich Elizabeth, dem sensiblen Schwein, die versehentlich Ednas Kristallkugel kaputt macht ...

Alle Staffeln im Überblick

Marvin, das steppende Pferd
Marvin, das steppende Pferd

Marvin, das steppende Pferd

Alle 1 Staffeln und Folgen