Eddys Talisman / Eddy und der Cowboy
Marvin, das steppende Pferd
Folge 12: Eddys Talisman / Eddy und der Cowboy
25 Min.
Als Jacks junge Nichte Lucy den Park besucht, will Eddy sie kennen lernen, kann seine Schüchternheit aber nicht überwinden. Eddys Selbstvertrauen kriegt erst Auftrieb, als Edna ihm einen speziellen Talisman gibt, der ihm dabei helfen soll, Lucy zu beeindrucken. Eddy verliert den Talisman und merkt, dass er Lucys Aufmerksamkeit nicht Kraft der Magie gewonnen hat, sondern durch etwas, was er auch so besitzt: Charme ...
Marvin, das steppende Pferd
