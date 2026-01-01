Zum Inhalt springenBarrierefrei
Marvin, das steppende Pferd

Eddys Talisman / Eddy und der Cowboy

Staffel 1Folge 12
Eddys Talisman / Eddy und der Cowboy

Marvin, das steppende Pferd

Folge 12: Eddys Talisman / Eddy und der Cowboy

25 Min.

Als Jacks junge Nichte Lucy den Park besucht, will Eddy sie kennen lernen, kann seine Schüchternheit aber nicht überwinden. Eddys Selbstvertrauen kriegt erst Auftrieb, als Edna ihm einen speziellen Talisman gibt, der ihm dabei helfen soll, Lucy zu beeindrucken. Eddy verliert den Talisman und merkt, dass er Lucys Aufmerksamkeit nicht Kraft der Magie gewonnen hat, sondern durch etwas, was er auch so besitzt: Charme ...

