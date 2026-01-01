Marvin, der Turmspringer / Eddys großer IrrtumJetzt ohne Werbung streamen
Marvin, das steppende Pferd
Folge 2: Marvin, der Turmspringer / Eddys großer Irrtum
25 Min.
Jack hat sich für den Park einen perfekten neuen Auftritt ausgedacht, um für mehr Attraktion zu sorgen. Er muss Marvin dazu bringen, von einem hohen Brett in einen Wasserbottich zu springen! Unglücklicherweise hat Marvin nicht nur Höhenangst, sonder auch Angst vor Wasser! Da er seinen Boss nicht enttäuschen will, behält Marvin seine Angst für sich. Zu guter letzt wirft er Jack ins kalte Wasser, aber er lernt daraus, dass man keine Angst davor haben muss, seinen Freunden von seiner Angst zu erzählen ...
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Marvin, das steppende Pferd
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
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