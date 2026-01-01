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Marvin, das steppende Pferd

Marvin, der Turmspringer / Eddys großer Irrtum

Staffel 1Folge 2
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Marvin, das steppende Pferd

Folge 2: Marvin, der Turmspringer / Eddys großer Irrtum

25 Min.

Jack hat sich für den Park einen perfekten neuen Auftritt ausgedacht, um für mehr Attraktion zu sorgen. Er muss Marvin dazu bringen, von einem hohen Brett in einen Wasserbottich zu springen! Unglücklicherweise hat Marvin nicht nur Höhenangst, sonder auch Angst vor Wasser! Da er seinen Boss nicht enttäuschen will, behält Marvin seine Angst für sich. Zu guter letzt wirft er Jack ins kalte Wasser, aber er lernt daraus, dass man keine Angst davor haben muss, seinen Freunden von seiner Angst zu erzählen ...

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