Der wundervolle Preis / Kralles gefährlicher Ausflug

Staffel 1Folge 3
Folge 3: Der wundervolle Preis / Kralles gefährlicher Ausflug

25 Min.

Kralle sammelt wie besessen Kaugummi-Papiere für einen Wettbewerb, für den angeblich ein "sagenhafter Preis" ausgeschrieben ist. Schließlich finden die anderen heraus, was er vorhat, und bieten an, zu helfen. Bis Kralle soviel Papier zusammenhat, wie er braucht, haben sie so viel Kaugummi gekaut, dass sie krank davon sind. Und nach all der harten Arbeit stellt sich heraus, dass der Preis noch mehr Kaugummi ist ...

