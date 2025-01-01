Die neue Band / Der WerbespotJetzt ohne Werbung streamen
Marvin, das steppende Pferd
Folge 4: Die neue Band / Der Werbespot
25 Min.
Als Marvins alter Kasettenrecorder den Geist aufgibt, verspricht er seinen Freunden, für ihre Show eine Band aufzutreiben. Nach ein paar Anrufen macht er eine ausfindig - Die Fünf Pinguine! Leider stellen sich die Vögel als laut und lästig heraus, und sie lehnen es ab, zu proben! Als alle schon den Glauben ans sie verloren haben und erwarten, dass es eine große Pleite wird, hat die Band ihren Durchbruch. Sie legt einen brillanten Auftritt hin ...
