Fans und Freunde / Der Besuch
Marvin, das steppende Pferd
Folge 5: Fans und Freunde / Der Besuch
25 Min.
Als alle Tiere Geschichten von den Fan-Mails zum Besten geben die sie bekommen haben, fängt Elizabeth an zu weinen. Sie hat in ihrem ganzen Leben noch keine Fan-Post gekriegt! Um sie aufzumuntern, fingieren Marvin und Eddy einen Fan-Brief. Das gutgemeinste Täuschungsmanöver geht schief, als Elizabeth beschließt, den Verfasser des bewegenden Briefs kennen zu lernen ...
Marvin, das steppende Pferd
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
