Der Untermieter / Kralles schlimmer Zahn

Staffel 1Folge 6
Der Untermieter / Kralles schlimmer Zahn

25 Min.

Während Kralle nach einem unglücklichen Unfall seinen Käfig reparieren lässt, lädt Marvin ihn ein solange das Zimmer mit ihm zu teilen. Da die beiden aber nicht über ihren gegenseitigen Frust wegen ihrer unterschiedlichen Lebensgewohnheiten reden, machen sie bald kein Auge mehr zu, und ihre Nerven sind angespannt. Zum Glück bedarf es nur ein wenig Hilfe von Eddy, damit die beiden kapieren, wie stark ihre Freundschaft ist, und wie wichtig es ist, miteinander zu reden ...

