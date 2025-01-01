Zum Inhalt springenBarrierefrei
26 Min.Ab 12

Marvins Undercover-Mission geht weiter! In der neuen Folge lüften Marvin Wildhage und Aaron Troschke endlich das Geheimnis: welche Influencer:innen sind auf den Film-Prank hereingefallen? Und werden sie tatsächlich für diesen Schrott-Film Werbung machen?

