Marvin Undercover
Folge 6: Folge 6
24 Min.Ab 6
Das große Finale bei „Marvin Undercover“: Wochenlang hat Marvin Wildhage die Welt der Influencer mit seinem Fake-Film „A Hole“ aufgemischt. Und sich damit nicht nur Freunde, sondern auch Feinde gemacht. Nicht nur einmal wurde unserem Detektiv mit einem Anwaltsschreiben gedroht. Dem gehen wir nach: Marvins Anwalt Sven ist zu Gast. Er klärt die Fragen, die alle beschäftigen: Welche rechtlichen Konsequenzen könnten Marvin – aber möglicherweise auch den Influencern blühen, die auf den Prank hereingefallen sind und einen Film beworben haben, den es gar nicht gibt?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Marvin Undercover
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Joyn