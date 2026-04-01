Extra lecker für Mama MyraJetzt kostenlos streamen
Marys Küchenzauber
Folge 1: Extra lecker für Mama Myra
20 Min.Folge vom 04.04.2026Ab 12
Mary möchte ihrer Mutter Myra für deren bedingungslose Liebe und Unterstützung danken und verwöhnt sie mit einem besonderen Menü rund um Myras Lieblingszutat: Lamm. Mary bereitet eine saftige Lammkeule zu, gefüllt mit Kräutern und Knoblauch, und serviert dazu im Ofen gerösteten Spargel mit knusprigen Kapern und Pistazien. Als Beilage gibt es buttrig-würziges Knoblauch-Kräuter-Fladenbrot. Den krönenden Abschluss bildet eine süß-säuerliche Erdbeer-Rhabarber-Galette als Dessert.
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Marys Küchenzauber
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:CA, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Blue Ant International Limited