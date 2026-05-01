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Marys Küchenzauber

Das Muskelaufbau-Menü

sixxStaffel 1Folge 11vom 09.05.2026
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Marys Küchenzauber

Folge 11: Das Muskelaufbau-Menü

19 Min.Folge vom 09.05.2026Ab 12

Mary empfängt ihren besten Freund Kyle, der seit Kurzem regelmäßig ins Fitnessstudio geht. Um ihn bei seinem Vorhaben zu unterstützen, bereitet sie ein proteinreiches mexikanisches Festmahl vor: saftige Schweinelenden-Tacos mit Chipotle-Marinade, geröstete Süßkartoffeln mit Kreuzkümmel, einen bunten Maissalat mit Avocado und Feta sowie eine rauchige Tomatensalsa. Dazu serviert sie eine spritzige Jalapeño-Paloma.

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