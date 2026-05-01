Marys Küchenzauber
Folge 11: Das Muskelaufbau-Menü
19 Min.Folge vom 09.05.2026Ab 12
Mary empfängt ihren besten Freund Kyle, der seit Kurzem regelmäßig ins Fitnessstudio geht. Um ihn bei seinem Vorhaben zu unterstützen, bereitet sie ein proteinreiches mexikanisches Festmahl vor: saftige Schweinelenden-Tacos mit Chipotle-Marinade, geröstete Süßkartoffeln mit Kreuzkümmel, einen bunten Maissalat mit Avocado und Feta sowie eine rauchige Tomatensalsa. Dazu serviert sie eine spritzige Jalapeño-Paloma.
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Marys Küchenzauber
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Blue Ant International Limited