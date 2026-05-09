Marys Küchenzauber
Folge 12: Kanadische Klassiker
19 Min.Folge vom 09.05.2026Ab 12
Mary bereitet ein sommerliches Festmahl mit kanadischem Flair für ihre Freunde Odie und Ross vor. Inspiriert von ihrer Reise nach Prince Edward Island serviert sie butterzarte Hummerbrötchen mit selbstgemachtem eingelegtem Sellerie, knusprige Salt-and-Vinegar-Kartoffelchips und einen frischen Salat mit Ahorn-Senf-Vinaigrette. Als Dessert gibt es ein warmes Blaubeer-Crumble mit Frischkäse und Vanilleeis.
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Marys Küchenzauber
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:CA, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Blue Ant International Limited