Marys Küchenzauber
Folge 15: Der Verlobungsbrunch
19 Min.Folge vom 23.05.2026Ab 12
Mary empfängt ihren Bruder Michael und dessen Verlobte Julia zu einem festlichen Verlobungsbrunch. Um die zukünftige Schwägerin offiziell in der Familie willkommen zu heißen, kreiert Mary ein besonderes Menü: selbstgemachtes Gebäck mit Mascarpone und Fruchtmarmelade, eine herzhafte Frittata im Stil eines Full English Breakfast sowie einen erfrischenden Salat mit Wassermelone, Cantaloupe und würzigem Chili-Minz-Dressing.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Marys Küchenzauber
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Dokumentation
Produktion:CA, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Blue Ant International Limited