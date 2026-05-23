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Marys Küchenzauber

Ein philippinischer Touch

sixxStaffel 1Folge 16vom 23.05.2026
Ein philippinischer Touch

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Marys Küchenzauber

Folge 16: Ein philippinischer Touch

19 Min.Folge vom 23.05.2026Ab 12

Mary empfängt ihren Freund Jeremy, mit dem sie bei MasterChef Canada im Finale stand. Er hat sie damals in die philippinische Küche eingeführt, und nun möchte sie klassische Familienrezepte mit philippinischen Aromen kombinieren. Sie kreiert eine Calamansi-Baiser-Torte, einen würzigen Heilbutt mit Ingwer und Chili sowie knusprige Süßkartoffel-Pancakes mit Kräutern als moderne Interpretation von Fish and Chips.

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