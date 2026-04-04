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Marys Küchenzauber

Steak für die beste Freundin

sixxStaffel 1Folge 2vom 04.04.2026
Steak für die beste Freundin

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Marys Küchenzauber

Folge 2: Steak für die beste Freundin

19 Min.Folge vom 04.04.2026Ab 12

Marys gute Freundin Sarah kündigt sich spontan zu Besuch an. Mit dem, was gerade vorrätig ist, kreiert Mary in kürzester Zeit ein köstliches Menü. Sie stellt eine beeindruckende Käseplatte zusammen und verfeinert sie mit einem Birnen-Zwiebel-Chutney.

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