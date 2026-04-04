Steak für die beste FreundinJetzt kostenlos streamen
Marys Küchenzauber
Folge 2: Steak für die beste Freundin
19 Min.Folge vom 04.04.2026Ab 12
Marys gute Freundin Sarah kündigt sich spontan zu Besuch an. Mit dem, was gerade vorrätig ist, kreiert Mary in kürzester Zeit ein köstliches Menü. Sie stellt eine beeindruckende Käseplatte zusammen und verfeinert sie mit einem Birnen-Zwiebel-Chutney.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Marys Küchenzauber
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:CA, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Blue Ant International Limited