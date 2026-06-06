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Marys Küchenzauber

Mit asiatischem Twist

sixxStaffel 1Folge 21vom 06.06.2026
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Marys Küchenzauber

Folge 21: Mit asiatischem Twist

19 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 12

Mary Berg möchte ihre beste Freundin Veronica, eine anspruchsvolle Feinschmeckerin, mit einem asiatischen Menü beeindrucken. Sie bereitet dafür knusprig frittiertes Hühnchen, herzhafte Käse-Eggettes und dazu einen erfrischenden Napa-Kohlsalat als Beilage zu.

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