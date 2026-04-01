Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Marys Küchenzauber

Alle lieben Partys

sixxStaffel 1Folge 3vom 11.04.2026
Alle lieben Partys

Alle lieben PartysJetzt kostenlos streamen

Marys Küchenzauber

Folge 3: Alle lieben Partys

19 Min.Folge vom 11.04.2026Ab 12

Während Myra als Gastgeberin glänzt, zaubert Mary ein herzhaftes Menü: in Bier geschmorte Rippchen mit würziger Soße, einen warmen Grünkohl-Rosenkohl-Salat mit Blauschimmelkäse und Granatapfelkernen sowie einen üppigen Karottenkuchen mit Frischkäse-Frosting. Die Damen genießen das liebevoll zubereitete Essen und Mary freut sich, den Freundinnen ihrer Mutter eine Freude bereiten zu können.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Marys Küchenzauber
sixx
Marys Küchenzauber

Marys Küchenzauber

Alle 1 Staffeln und Folgen