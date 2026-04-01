Marys Küchenzauber
Folge 3: Alle lieben Partys
19 Min.Folge vom 11.04.2026Ab 12
Während Myra als Gastgeberin glänzt, zaubert Mary ein herzhaftes Menü: in Bier geschmorte Rippchen mit würziger Soße, einen warmen Grünkohl-Rosenkohl-Salat mit Blauschimmelkäse und Granatapfelkernen sowie einen üppigen Karottenkuchen mit Frischkäse-Frosting. Die Damen genießen das liebevoll zubereitete Essen und Mary freut sich, den Freundinnen ihrer Mutter eine Freude bereiten zu können.
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Marys Küchenzauber
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:CA, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Blue Ant International Limited