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Marys Küchenzauber

BBQ in Erinnerung an Dad

sixxStaffel 1Folge 7vom 25.04.2026
BBQ in Erinnerung an Dad

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Marys Küchenzauber

Folge 7: BBQ in Erinnerung an Dad

20 Min.Folge vom 25.04.2026Ab 12

Mary bereitet ein Southern-BBQ-Dinner für ihre Mutter und ihren Bruder zu, um ihren verstorbenen Vater zu ehren, der die südliche Küche liebte. Sie macht zarte Schweinerippen mit selbstgemachter Apfelbutter-Bourbon-BBQ-Sauce, fluffiges Maisbrot mit Cheddar und Frühlingszwiebeln sowie knusprige Parmesan-Zucchini. Als Dessert serviert sie schokoladige Walnuss-Brownies.

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