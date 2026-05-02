Marys Küchenzauber
Folge 8: Buntes Pride Menü
19 Min.Folge vom 02.05.2026Ab 12
Mary feiert Pride mit ihren Freunden Veronica und Ernie. Sie bereitet ein sommerliches Festessen vor: saftige Hähnchenschenkel in Zitrus-Bier-Marinade, gegrilltes Ciabatta mit Knoblauchbutter, Ricotta, Pfirsichen und Mais sowie einen erfrischenden Wassermelonen-Frosé. Die bunten Gerichte spiegeln die Vielfalt und Lebensfreude wider, wenn sich alle zum gemeinsamen Feiern und Genießen treffen.
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Marys Küchenzauber
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:CA, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Blue Ant International Limited