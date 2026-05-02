Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Marys Küchenzauber

Buntes Pride Menü

sixxStaffel 1Folge 8vom 02.05.2026
Buntes Pride Menü

Buntes Pride MenüJetzt kostenlos streamen

Marys Küchenzauber

Folge 8: Buntes Pride Menü

19 Min.Folge vom 02.05.2026Ab 12

Mary feiert Pride mit ihren Freunden Veronica und Ernie. Sie bereitet ein sommerliches Festessen vor: saftige Hähnchenschenkel in Zitrus-Bier-Marinade, gegrilltes Ciabatta mit Knoblauchbutter, Ricotta, Pfirsichen und Mais sowie einen erfrischenden Wassermelonen-Frosé. Die bunten Gerichte spiegeln die Vielfalt und Lebensfreude wider, wenn sich alle zum gemeinsamen Feiern und Genießen treffen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Marys Küchenzauber
sixx
Marys Küchenzauber

Marys Küchenzauber

Alle 1 Staffeln und Folgen