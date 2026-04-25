Marys Küchenzauber
Folge 9: Cousin's Summer
19 Min.Folge vom 02.05.2026Ab 12
Mary lädt ihre Cousins Adam, Molly und Lindsay zum alljährlichen Treffen ein und überrascht sie mit einem selbstgemachten, indisch inspirierten Festmahl. Statt wie üblich Essen zu bestellen, kreiert sie ihre eigene Version von Butter Chicken.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Marys Küchenzauber
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:CA, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Blue Ant International Limited