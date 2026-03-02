Finale: Der LügendetektorJetzt kostenlos streamen
Match in Paradise
Folge 14: Finale: Der Lügendetektor
56 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 12
Zum Finale müssen sich die Männer den Fragen eines Lügendetektors stellen und die Wahrheit kommt ans Licht. Wird das die Entscheidung beeinflussen?
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Match in Paradise
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:GR, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Madame Zheng Production AT GmbH & © Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 2: Madame Zheng GmbH & © Season 2: JOYN
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