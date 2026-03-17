Match in Paradise
Folge 6: Alle Augen auf Zoe
54 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 12
Zwei neue Hotties verdrehen den Singles im Paradies den Kopf. Darunter Miss Earth Zoe Müllner.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Match in Paradise
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:GR, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Madame Zheng Production AT GmbH & © Season 1, Season 3: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 2: Madame Zheng GmbH & © Season 2: JOYN
Enthält Produktplatzierungen