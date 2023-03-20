Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Max' Carshop - Schrauben frei Schnauze

Was gluckert denn da?

DMAXFolge vom 20.03.2023
Was gluckert denn da?

Was gluckert denn da?Jetzt kostenlos streamen

Max' Carshop - Schrauben frei Schnauze

Folge vom 20.03.2023: Was gluckert denn da?

44 Min.Folge vom 20.03.2023Ab 12

Mechaniker Gorden ist genervt, denn auf dem Hof des „Carshops“ reiht sich eine betagte Blechkiste an die nächste. Dort ist kein Platz mehr für neue Fahrzeuge. Deshalb beschließt Max schweren Herzens, einen alten Trabbi zu entsorgen. Doch vorher wird das Vehikel in Ostfriesland ausgeschlachtet. Ersatzteile kann man schließlich nie genug haben. Als der Auto-Freak den Trabbi am Ende des Tages zum Schrottplatz bringt, gerät der Sinn und Zweck der Aufräumaktion jedoch aus dem Fokus. Denn beim Anblick der vielen alten Schätze packt Max das „Gurkenfieber“.

Alle verfügbaren Folgen