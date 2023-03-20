Max' Carshop - Schrauben frei Schnauze
Folge vom 20.03.2023: Was gluckert denn da?
44 Min.Folge vom 20.03.2023Ab 12
Mechaniker Gorden ist genervt, denn auf dem Hof des „Carshops“ reiht sich eine betagte Blechkiste an die nächste. Dort ist kein Platz mehr für neue Fahrzeuge. Deshalb beschließt Max schweren Herzens, einen alten Trabbi zu entsorgen. Doch vorher wird das Vehikel in Ostfriesland ausgeschlachtet. Ersatzteile kann man schließlich nie genug haben. Als der Auto-Freak den Trabbi am Ende des Tages zum Schrottplatz bringt, gerät der Sinn und Zweck der Aufräumaktion jedoch aus dem Fokus. Denn beim Anblick der vielen alten Schätze packt Max das „Gurkenfieber“.
