Mayday - Der Stealthbomber-CrashJetzt kostenlos streamen
Mayday
Folge vom 25.07.2026: Mayday - Der Stealthbomber-Crash
43 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 12
Der Nurflügler B-2 ist eines der modernsten Kampfflugzeuge der US Air Force. Im Februar 2008 kommt es bei einem Routinestart des Stealthbombers auf der Pazifikinsel Guam zur Katastrophe. Das Milliarden US-Dollar teure Fluggerät explodiert auf der Startbahn. In letzter Sekunde können sich die beiden Piloten per Schleudersitz aus dem Cockpit retten. So lange die Ermittler nicht herausfinden, wie es zu der unerklärlichen Havarie kam, muss die gesamte B-2-Flotte der Supermacht am Boden bleiben.
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Genre:Dokumentation, Luftfahrt, Geschichte
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 16, Season 19-24: welt