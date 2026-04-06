Mayday - Drama über MichiganJetzt kostenlos streamen
Mayday
Folge vom 06.04.2026: Mayday - Drama über Michigan
43 Min.Folge vom 06.04.2026Ab 12
Im Jahr 1979 steuert eine Boeing 727 im Sturzflug auf Michigan zu. In letzter Minute können die Piloten die Maschine ohne funktionstüchtige Landeklappen sicher zu Boden bringen. Um die Ursachen des beinahe verheerenden Zwischenfalls von Flug TWA 841 aufzuklären, setzen die Ermittler ihr Leben aufs Spiel. Am Ende stehen sie jedoch vor einem Rätsel: Was wissen die Piloten über die möglicherweise manipulierten Landeklappen?
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Genre:Dokumentation, Luftfahrt, Geschichte
Altersfreigabe:
12