Mayday
Folge vom 18.05.2026: Mayday: Drama über Hawaii
43 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 12
Ein Routineflug über dem Pazifik wird zum Albtraum: Kurz nach dem Start erschüttert eine Explosion eine Boeing 747 und reißt ein gewaltiges Loch in den Rumpf. Während Passagiere um ihr Leben kämpfen, ringt die erfahrene Crew mit einem schwer beschädigten Flugzeug. War es ein Anschlag oder ein technischer Defekt? Ermittler folgen einer Spur, die in die komplexe Mechanik des Jets führt und eine schockierende Wahrheit ans Licht bringt.
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Genre:Dokumentation, Luftfahrt, Geschichte, Wissenschaft, Science Fiction
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 16, Season 19-24: welt