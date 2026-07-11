Mayday
Folge vom 11.07.2026: Mayday: Ohne Vorwarnung
43 Min.Folge vom 11.07.2026Ab 12
Über den majestätischen Fjorden Alaskas beginnt ein Rundflug wie aus dem Bilderbuch - bis zwei Wasserflugzeuge plötzlich kollidieren. Ohne Vorwarnung wird aus einer spektakulären Tour eine Katastrophe. Während Ermittler fieberhaft nach Ursachen suchen, stoßen sie auf ein Zusammenspiel aus Technikversagen und eingeschränkter Sicht. Schritt für Schritt rekonstruieren sie die letzten Minuten - und decken auf, warum moderne Warnsysteme die Tragödie nicht verhindern konnten.
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Genre:Dokumentation, Luftfahrt, Geschichte
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 16, Season 19-24: welt