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MEGA-MASCHINEN

Die Motorradfabrik - Ein Superbike entsteht

WELTFolge vom 11.08.2026
Die Motorradfabrik - Ein Superbike entsteht

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Folge vom 11.08.2026: Die Motorradfabrik - Ein Superbike entsteht

49 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 6

Seit Jahrzehnten ist das BMW-Werk Berlin-Spandau einer der international wichtigsten Standorte im Motorradbau. Hier gefertigte Zweiräder werden weltweit gehandelt. Die Produktpalette des bayerischen Automobilkonzerns umfasst eine Vielfalt an Modellen, darunter auch wendige Cross-Maschinen, sportliche Cruiser oder umweltfreundliche Elektro-Motorräder. Sonderwünsche? Kein Problem. Auch Bikes, die über die gewöhnliche Standardausführung hinausgehen, können in Spandau maßangefertigt werden.

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