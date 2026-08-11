Die Motorradfabrik - Ein Superbike entstehtJetzt kostenlos streamen
MEGA-MASCHINEN
Folge vom 11.08.2026: Die Motorradfabrik - Ein Superbike entsteht
49 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 6
Seit Jahrzehnten ist das BMW-Werk Berlin-Spandau einer der international wichtigsten Standorte im Motorradbau. Hier gefertigte Zweiräder werden weltweit gehandelt. Die Produktpalette des bayerischen Automobilkonzerns umfasst eine Vielfalt an Modellen, darunter auch wendige Cross-Maschinen, sportliche Cruiser oder umweltfreundliche Elektro-Motorräder. Sonderwünsche? Kein Problem. Auch Bikes, die über die gewöhnliche Standardausführung hinausgehen, können in Spandau maßangefertigt werden.
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Genre:Dokumentation, Technologie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: welt