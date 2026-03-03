Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gigant aus Stahl - Die größte bewegliche Maschine der Welt

Staffel 1Folge 5vom 03.03.2026
Folge 5: Gigant aus Stahl - Die größte bewegliche Maschine der Welt

49 Min.Folge vom 03.03.2026Ab 6

Im brandenburgischen Reichenwalde wird im Tagebau die größte bewegliche Arbeitsmaschine der Welt eingesetzt: die Abraumförderbrücke F60. Schon seit den 1970er-Jahren transportiert der Metallkoloss bis zu 90.000 Tonnen Erde pro Schicht, um Braunkohle freizulegen. Damit übernimmt die F60 einen essentiellen Teil der Kohle-Gewinnung, umliegende Kraftwerke sind auf sie angewiesen. Die Reportage stellt das gigantische Gerät vor und erklärt, wie die Abraumbrücke funktioniert.

