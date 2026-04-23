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Mei potschertes Lebn

Mit Kalle nach Malle

ATVStaffel 5Folge 3vom 23.04.2026
Mit Kalle nach Malle

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Mei potschertes Lebn

Folge 3: Mit Kalle nach Malle

49 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12

Kevin, Mr. Jujean, Daniel und Freundinnen fliegen nach Mallorca, um die Insel unsicher zu machen. Guido besucht mit seiner Freundin Alexandra seine Mutter. Specki möchte für eine Versöhnung im Familienkreis sorgen und es gibt ein Wiedersehen mit Schriftsteller Max.

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