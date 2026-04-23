Mei potschertes Lebn
Folge 3: Mit Kalle nach Malle
49 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12
Kevin, Mr. Jujean, Daniel und Freundinnen fliegen nach Mallorca, um die Insel unsicher zu machen. Guido besucht mit seiner Freundin Alexandra seine Mutter. Specki möchte für eine Versöhnung im Familienkreis sorgen und es gibt ein Wiedersehen mit Schriftsteller Max.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Mei potschertes Lebn
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen