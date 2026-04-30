Mei potschertes Lebn
Folge 4: Duell um Mama
48 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 16
In Folge 4 wird armgedrückt, Pasta gekocht und auf Malle gefeiert. Doch nicht alles läuft nach Plan: ein Auftritt platzt in letzter Sekunde – und jemand geht am Ballermann verloren.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Mei potschertes Lebn
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Dokumentation
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-5: ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen