Mein (Alb)Traumhaus
Folge vom 27.02.2023: Ein geteiltes Haus
45 Min.Folge vom 27.02.2023
Das Haus der Mulacs wurde mit Platz für eine Person geplant. Ein Problem, das sie als frisch verheiratetes Paar übersehen hatten, als sie ihr erstes gemeinsames Haus vor 17 Jahren kauften. Doch im Laufe der Zeit fiel ihnen auf, dass die enge und ungeschickte Aufteilung ihren Alltag deutlich erschwerte. Hier kommt Kim Wolfe ins Spiel, um das winzige Zuhause umzukrempeln und dem Paar endlich Luft zum Atmen zu verschaffen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.