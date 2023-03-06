Mein (Alb)Traumhaus
Folge vom 06.03.2023: Auf Tuchfühlung
45 Min.Folge vom 06.03.2023
Familie Carlton verliebte sich in das Viertel und die nostalgische Atmosphäre ihres Hauses aus den 50er-Jahren. Doch das Zuhause hat einige Mankos, wie etwa den Wohnbereich, der klein und eng ist. Das Haus platzt aus allen Nähten. Kim Wolfe eilt zur Hilfe, um der Familie ihr Traumhaus in ihrer Traumgegend zu designen – mit einer Garage, die in eine schöne Master Suite für die Eltern umgewandelt wird, eine großzügige Küche und eine besondere Überraschung für den neuen Familienzuwachs.
