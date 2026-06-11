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Mein (Alb)Traumhaus

Die Zeitkapsel

HGTVFolge vom 11.06.2026
Die Zeitkapsel

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Mein (Alb)Traumhaus

Folge vom 11.06.2026: Die Zeitkapsel

45 Min.Folge vom 11.06.2026

Ein Paar war zunächst begeistert von den verspielten Details seines Midcentury-Hauses – doch mit der Zeit zeigten sich funktionale Schwächen. Kim und ihr Team stehen vor ihrem bislang größten Projekt: Sie verwandeln das nostalgische Anwesen in ein modernes, lichtdurchflutetes Seehaus, das Stil und Alltagstauglichkeit vereint.

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