Mein (Alb)Traumhaus
Folge vom 11.06.2026: Die Zeitkapsel
45 Min.Folge vom 11.06.2026
Ein Paar war zunächst begeistert von den verspielten Details seines Midcentury-Hauses – doch mit der Zeit zeigten sich funktionale Schwächen. Kim und ihr Team stehen vor ihrem bislang größten Projekt: Sie verwandeln das nostalgische Anwesen in ein modernes, lichtdurchflutetes Seehaus, das Stil und Alltagstauglichkeit vereint.
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Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.